Ціна нафти Brent 27 листопада знизилася на 2,3% — до $94,15 за барель. Європейські ціни на природний газ упали на 3,3%, до €84,69 за мегават-годину. Про це повідомляє Anadolu Agency.

Станом на 17:15 за Гринвічем тижневе зростання Brent скоротилося до менш ніж 2%. Водночас міжнародний еталонний сорт нафти все ще міг завершити тиждень першим зростанням у листопаді. Американська нафта West Texas Intermediate торгувалася нижче $83 за барель.

Газові запаси та погода

Європейський газ за тиждень подешевшав більш як на 3%. Учасники ринку оцінювали можливе відновлення постачання газу з Норвегії після збоїв і технічного обслуговування. Водночас холодніша погода може збільшити попит на паливо для опалення.

Рівень заповнення газосховищ ЄС залишався нижчим за 68% місткості, тоді як середній сезонний показник за п'ять років становить 86%.

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Ризики постачання перед засіданням ОПЕК+

Міністерство енергетики Саудівської Аравії заявило, що 26 листопада повітряний снаряд влучив у нафтопереробний завод у Джазані. За даними відомства, один працівник загинув, ще кілька людей зазнали поранень, а частину операцій на підприємстві тимчасово зупинили.

Атаки на танкери поблизу Ормузької протоки також посилили занепокоєння щодо темпів відновлення нафтового експорту країн Перської затоки. Міжнародне енергетичне агентство у листопадовій доповіді зазначило, що світова пропозиція нафти в жовтні вперше від початку війни з Іраном перевищила попит. Агентство пов'язало це з тим, що експорт нафти з країн Перської затоки відновлювався швидше за споживання.

У жовтні експорт нафти з країн Перської затоки без урахування Оману досяг 18,4 млн барелів на добу, що на 26% менше довоєнного рівня. У неділю міністри ОПЕК+ мають провести зустріч: альянс планує використовувати оцінку максимально стійких виробничих потужностей країн-учасниць як орієнтир для визначення базових рівнів видобутку на 2027 рік.

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