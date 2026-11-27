11月27日，布伦特原油价格下跌2.3%，至每桶94.15美元。欧洲天然气价格下跌3.3%，至每兆瓦时84.69欧元。据阿纳多卢通讯社报道。

截至格林尼治时间17时15分，布伦特原油的周涨幅收窄至不足2%。与此同时，这一国际基准原油品种仍可能以11月首次上涨结束本周。美国西得克萨斯中质原油的交易价格低于每桶83美元。

天然气储备和天气

欧洲天然气价格本周下跌超过3%。市场参与者正在评估挪威在经历供应中断和维护后恢复天然气供应的可能性。与此同时，更冷的天气可能会增加对供暖燃料的需求。

欧盟天然气储存设施的填充率仍低于容量的68%，而五年季节性平均水平为86%。

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OPEC+会议前的供应风险

沙特阿拉伯能源部表示，11月26日，一枚空中发射的炮弹击中位于吉赞的一座炼油厂。该部门称，一名员工死亡，另有数人受伤，设施的部分运营暂时停止。

霍尔木兹海峡附近针对油轮的袭击，也加剧了人们对波斯湾国家石油出口恢复速度的担忧。国际能源署在11月报告中指出，自与伊朗战争开始以来，全球石油供应在10月首次超过需求。该机构将此归因于波斯湾国家的石油出口恢复速度快于消费。

10月，不包括阿曼在内的波斯湾国家石油出口量达到每天1840万桶，比战前水平低26%。OPEC+部长们计划于周日举行会议：该联盟计划将对成员国最大可持续生产能力的评估作为确定2027年基准产量水平的参考。

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