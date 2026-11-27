美国消费者在感恩节当天的在线购物支出达到创纪录的71亿美元。这比去年同日高出10.4%，也高于Adobe Digital Insights预测的69亿美元，阿纳多卢通讯社报道。

Adobe表示，在线支出的增长也超过了该公司此前预计的8.5%增幅。电子游戏产品和电子产品最受消费者欢迎。

黑色星期五前的销售额

感恩节前的周三，美国人在网上消费了47亿美元，周二则消费了51亿美元。Adobe预测，黑色星期五当天的在线销售额将增长9.2%，达到创纪录的129亿美元。

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该公司预计，网络星期一仍将是节日购物季在线零售最活跃的一天。其销售额可能增长6.2%，达到151亿美元。

节日购物季预测

Adobe预计，从感恩节到网络星期一的五天，即“网络周”，在线销售额将达到475亿美元。这比一年前增长7.4%。该公司预测，11月和12月的在线总支出将达到2751亿美元，即同比增长6.7%。

美国全国零售联合会预测，11月和12月实体店及在线零售额将增长4.2%，达到1.013万亿美元。其计算不包括汽车、燃料和餐饮服务销售额。该组织还估计，计划在感恩节至网络星期一期间购物的消费者将有1.827亿人，而去年为1.869亿人。

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