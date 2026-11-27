Amerykańscy konsumenci wydali rekordowe 7,1 mld dolarów na zakupy online w Święto Dziękczynienia. To o 10,4% więcej niż w tym samym dniu rok wcześniej i więcej niż prognoza Adobe Digital Insights wynosząca 6,9 mld dolarów, poinformowała Anadolu Agency.

Według Adobe wzrost wydatków online przekroczył również wcześniejszą prognozę firmy, która zakładała wzrost o 8,5%. Największym popytem wśród kupujących cieszyły się produkty do gier wideo oraz elektronika.

Sprzedaż przed Czarnym Piątkiem

W środę przed Świętem Dziękczynienia Amerykanie wydali w internecie 4,7 mld dolarów, a we wtorek — 5,1 mld dolarów. Adobe prognozowało, że w Czarny Piątek sprzedaż online wzrośnie o 9,2% i osiągnie rekordowe 12,9 mld dolarów.

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Według oczekiwań firmy najaktywniejszym dniem sezonu świątecznego w handlu online pozostanie Cyberponiedziałek. Jego sprzedaż może wzrosnąć o 6,2% — do 15,1 mld dolarów.

Prognozy na sezon świąteczny

Adobe oczekuje, że w ciągu pięciu dni od Święta Dziękczynienia do Cyberponiedziałku, znanych jako Cybertydzień, sprzedaż online wyniesie 47,5 mld dolarów. To o 7,4% więcej niż rok wcześniej. W listopadzie i grudniu firma prognozuje łączne wydatki online na poziomie 275,1 mld dolarów, czyli o 6,7% więcej rok do roku.

Amerykańska Narodowa Federacja Handlu Detalicznego prognozuje, że sprzedaż detaliczna w sklepach i online w listopadzie i grudniu wzrośnie o 4,2% — do 1,013 bln dolarów. Jej wyliczenia nie uwzględniają sprzedaży samochodów, paliwa ani usług restauracyjnych. Organizacja szacuje również, że zakupy między Świętem Dziękczynienia a Cyberponiedziałkiem planuje zrobić 182,7 mln konsumentów wobec 186,9 mln rok wcześniej.

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