Pełniący obowiązki premiera Izraela Binjamin Netanjahu i przewodniczący partii Jaszar Gadi Eisenkot spotkali się w niedzielę w Tel Awiwie na rozmowach o utworzeniu koalicji. Spotkanie odbyło się po propozycji Netanjahu utworzenia rządu jedności narodowej, w którym politycy obejmowaliby stanowisko szefa rządu na zmianę, informuje France 24.

Propozycja rotacyjnego premierostwa

Netanjahu oświadczył w mediach społecznościowych, że jest gotów odłożyć na bok różnice i zgodzić się, aby Eisenkot jako pierwszy objął stanowisko premiera, podczas gdy on sam zostałby alternatywnym premierem. Eisenkot odpowiedział, że jest gotów w ciągu najbliższych 24 godzin ocenić, na ile partia Likud poważnie podchodzi do prawdziwej jedności.

Według partii Eisenkota rozmowy w Ministerstwie Obrony w Tel Awiwie miały rozpocząć się od briefingu na temat sytuacji bezpieczeństwa w Izraelu. Wcześniej Eisenkot polecił swojej centrowej partii Jaszar prowadzenie konsultacji koalicyjnych z Likudem, chociaż wcześniej oczekiwano, że spróbuje utworzyć rząd z siłami sprzeciwiającymi się Netanjahu.

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Wybory bez większości

Wybory parlamentarne pod koniec października nie dały większości żadnemu z dwóch głównych bloków politycznych. Prezydent Izraela Icchak Herzog powierzył Eisenkotowi zadanie utworzenia rządu. Wcześniej oświadczył, że ogłosi utworzenie nowego gabinetu do 6 grudnia, nie korzystając z możliwości 14-dniowego przedłużenia terminu.

Eisenkot próbował zbudować koalicję w celu odsunięcia Netanjahu, ale napotykał sprzeciw wobec oparcia się na arabsko-izraelskich partiach oraz konieczność kompromisów z siłami ultraortodoksyjnymi. W piątek oskarżył Likud o przeciąganie rozmów w celu przeprowadzenia nowych wyborów, a następnego dnia stwierdził, że partia nie odpowiedziała na jego szczegółową propozycję.

Inni przeciwnicy Netanjahu skrytykowali ideę rotacyjnego premierostwa. Jussef Dżabarin, lider Zjednoczonej Listy, oświadczył, że rząd Netanjahu musi odejść. Były premier i współprzewodniczący centrowej partii BeJachad Jair Lapid nazwał propozycję Netanjahu kolejną próbą oszustwa.

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