Исполняющий обязанности премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху и глава партии «Яшар» Гади Эйзенкот встретились в воскресенье в Тель-Авиве для переговоров о формировании коалиции. Встреча состоялась после предложения Нетаньяху создать правительство национального единства с поочередным пребыванием политиков на посту главы правительства, сообщает France 24.

Предложение о ротационном премьерстве

Нетаньяху заявил в социальных сетях, что готов отложить разногласия и согласиться на то, чтобы Эйзенкот первым занял пост премьер-министра, тогда как он сам стал бы альтернативным премьером. Эйзенкот ответил, что готов в течение следующих 24 часов оценить, насколько серьезно партия «Ликуд» настроена на подлинное единство.

По данным партии Эйзенкота, переговоры в Министерстве обороны в Тель-Авиве должны были начаться с брифинга по ситуации с безопасностью в Израиле. Ранее Эйзенкот поручил своей центристской партии «Яшар» проводить коалиционные консультации с «Ликудом», хотя до этого ожидалось, что он попытается сформировать правительство с силами, выступающими против Нетаньяху.

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Выборы без большинства

Парламентские выборы в конце октября не дали большинства ни одному из двух главных политических блоков. Президент Израиля Ицхак Герцог поручил Эйзенкоту сформировать правительство. Ранее он заявлял, что объявит о создании нового кабинета до 6 декабря, не используя возможность 14-дневного продления срока.

Эйзенкот пытался собрать коалицию для отстранения Нетаньяху, однако сталкивался с возражениями относительно опоры на арабо-израильские партии и необходимостью компромиссов с ультраортодоксальными силами. В пятницу он обвинил «Ликуд» в затягивании переговоров ради проведения новых выборов, а на следующий день заявил, что партия не ответила на его подробное предложение.

Другие оппоненты Нетаньяху раскритиковали идею ротационного премьерства. Юссеф Джабарин, лидер «Объединенного списка», заявил, что правительство Нетаньяху должно уйти. Бывший премьер-министр и сопредседатель центристской партии «Беяхад» Яир Лапид назвал предложение Нетаньяху очередной попыткой обмана.

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