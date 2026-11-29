以色列代理总理本雅明·内塔尼亚胡与“亚沙尔”党领导人加迪·艾森科特周日在特拉维夫会面，就组建联合政府举行谈判。此次会面发生在内塔尼亚胡提议成立民族团结政府、由两位政治人物轮流担任政府首脑之后，法国24台报道。

轮流担任总理的提议

内塔尼亚胡在社交媒体上表示，他准备搁置分歧，并同意由艾森科特先出任总理，而他本人将担任候补总理。艾森科特回应称，他准备在接下来的24小时内评估利库德集团对真正团结的态度有多认真。

据艾森科特所属政党称，在特拉维夫国防部举行的谈判原定以关于以色列安全局势的简报开始。此前，艾森科特指示其立场中间派的“亚沙尔”党与利库德集团进行联合政府磋商，尽管此前预计他会尝试与反对内塔尼亚胡的力量组建政府。

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没有多数席位的选举

10月底举行的议会选举未能让两个主要政治阵营中的任何一方获得多数席位。以色列总统艾萨克·赫尔佐格委托艾森科特组建政府。他此前表示，将在12月6日前宣布成立新内阁，不会使用延长14天期限的选项。

艾森科特曾试图组建一个旨在让内塔尼亚胡下台的联盟，但因依靠阿拉伯裔以色列政党以及需要与极端正统派力量妥协而面临反对意见。周五，他指责利库德集团拖延谈判以举行新的选举；次日，他表示该党没有回应他的详细提议。

内塔尼亚胡的其他反对者批评了轮流担任总理的想法。“联合名单”领导人优素福·贾巴林表示，内塔尼亚胡政府必须下台。前总理、立场中间派“贝亚哈德”党联合主席亚伊尔·拉皮德称，内塔尼亚胡的提议是又一次欺骗企图。

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