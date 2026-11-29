Zawodnik MotoGP Alex Marquez opuści kończące sezon Grand Prix Walencji w Hiszpanii z powodu ciężkiego skurczu oskrzeli. Kierowca Gresini Racing został hospitalizowany w szpitalu 9 de Octubre, informuje Channel NewsAsia, powołując się na oświadczenie zespołu.

Hospitalizacja zawodnika

Główny lekarz MotoGP Angel Charte oświadczył, że ciężki skurcz oskrzeli zmusił Marqueza do opuszczenia toru. Następnie zawodnik został przewieziony do szpitala 9 de Octubre. Z powodu hospitalizacji hiszpański sportowiec nie weźmie udziału w niedzielnym wyścigu w Walencji.

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Zakończenie sezonu

Grand Prix Walencji ma być ostatnim wyścigiem w karierze brata Alexa — Marca Marqueza. Według publikacji Marc Marquez ma zdobyć swój ósmy tytuł mistrza MotoGP. Alex Marquez wygrał w kwietniu Grand Prix Hiszpanii i oczekuje się, że zakończy sezon na ósmej pozycji w klasyfikacji generalnej.

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