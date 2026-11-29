Гонщик MotoGP Алекс Маркес пропустить завершальний у сезоні Гран-прі Валенсії в Іспанії через важкий бронхоспазм. Пілота Gresini Racing госпіталізували до лікарні 9 de Octubre, повідомляє Channel NewsAsia з посиланням на заяву команди.

Госпіталізація гонщика

Головний лікар MotoGP Анхель Чарте заявив, що важкий бронхоспазм змусив Маркеса залишити трасу. Після цього гонщика доправили до лікарні 9 de Octubre. Через госпіталізацію іспанський спортсмен не візьме участі в недільній гонці у Валенсії.

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Завершення сезону

Гран-прі Валенсії має стати останньою гонкою в кар’єрі брата Алекса — Марка Маркеса. За даними видання, Марк Маркес має здобути свій восьмий титул чемпіона MotoGP. Алекс Маркес у квітні виграв Гран-прі Іспанії та, як очікується, завершить сезон на восьмій позиції загального заліку.

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