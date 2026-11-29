Гонщик MotoGP Алекс Маркес пропустит завершающий сезон Гран-при Валенсии в Испании из-за тяжёлого бронхоспазма. Пилот Gresini Racing был госпитализирован в больницу 9 de Octubre, сообщает Channel NewsAsia со ссылкой на заявление команды.

Госпитализация гонщика

Главный врач MotoGP Анхель Чарте заявил, что тяжёлый бронхоспазм вынудил Маркеса покинуть трассу. После этого гонщика доставили в больницу 9 de Octubre. Из-за госпитализации испанский спортсмен не примет участия в воскресной гонке в Валенсии.

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Завершение сезона

Гран-при Валенсии должен стать последней гонкой в карьере брата Алекса — Марка Маркеса. По данным издания, Марк Маркес должен завоевать свой восьмой титул чемпиона MotoGP. Алекс Маркес в апреле выиграл Гран-при Испании и, как ожидается, завершит сезон на восьмой позиции общего зачёта.

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