Покупатели в США потратили рекордные $7,1 млрд на онлайн-покупки в День благодарения. Это на 10,4% больше, чем в аналогичный день прошлого года, и выше прогноза Adobe Digital Insights на уровне $6,9 млрд, сообщает Anadolu Agency.

По данным Adobe, рост онлайн-расходов также превысил предыдущий прогноз компании, которая ожидала увеличения на 8,5%. Наибольшим спросом среди покупателей пользовались товары для видеоигр и электроника.

Продажи в преддверии Черной пятницы

В среду перед Днем благодарения американцы потратили в интернете $4,7 млрд, а во вторник — $5,1 млрд. Adobe прогнозировала, что в Черную пятницу онлайн-продажи вырастут на 9,2% и достигнут рекордных $12,9 млрд.

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По ожиданиям компании, самым активным днем праздничного сезона в онлайн-торговле останется Киберпонедельник. Его продажи могут вырасти на 6,2% — до $15,1 млрд.

Прогнозы на праздничный сезон

Adobe ожидает, что за пять дней от Дня благодарения до Киберпонедельника, известных как Кибернеделя, онлайн-продажи составят $47,5 млрд. Это на 7,4% больше, чем годом ранее. За ноябрь и декабрь компания прогнозирует совокупные онлайн-расходы на уровне $275,1 млрд, или на 6,7% больше в годовом измерении.

Национальная федерация розничной торговли США прогнозирует, что розничные продажи в магазинах и онлайн в ноябре и декабре вырастут на 4,2% — до $1,013 трлн. Ее расчет не учитывает продажи автомобилей, топлива и услуги ресторанов. Организация также оценивает, что покупки между Днем благодарения и Киберпонедельником планируют совершить 182,7 млн потребителей против 186,9 млн годом ранее.

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