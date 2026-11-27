Цена нефти Brent 27 ноября снизилась на 2,3% — до $94,15 за баррель. Европейские цены на природный газ упали на 3,3%, до €84,69 за мегаватт-час. Об этом сообщает Anadolu Agency.

По состоянию на 17:15 по Гринвичу недельный рост Brent сократился до менее чем 2%. В то же время международный эталонный сорт нефти все еще мог завершить неделю первым ростом в ноябре. Американская нефть West Texas Intermediate торговалась ниже $83 за баррель.

Запасы газа и погода

Европейский газ за неделю подешевел более чем на 3%. Участники рынка оценивали возможное возобновление поставок газа из Норвегии после сбоев и технического обслуживания. В то же время более холодная погода может увеличить спрос на топливо для отопления.

Уровень заполнения газохранилищ ЕС оставался ниже 68% емкости, тогда как средний сезонный показатель за пять лет составляет 86%.

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Риски поставок перед заседанием ОПЕК+

Министерство энергетики Саудовской Аравии заявило, что 26 ноября воздушный снаряд попал в нефтеперерабатывающий завод в Джазане. По данным ведомства, один работник погиб, еще несколько человек получили ранения, а часть операций на предприятии временно остановили.

Атаки на танкеры вблизи Ормузского пролива также усилили обеспокоенность темпами восстановления экспорта нефти из стран Персидского залива. Международное энергетическое агентство в ноябрьском докладе отметило, что мировое предложение нефти в октябре впервые с начала войны с Ираном превысило спрос. Агентство связало это с тем, что экспорт нефти из стран Персидского залива восстанавливался быстрее, чем потребление.

В октябре экспорт нефти из стран Персидского залива без учета Омана достиг 18,4 млн баррелей в сутки, что на 26% меньше довоенного уровня. В воскресенье министры ОПЕК+ должны провести встречу: альянс планирует использовать оценку максимально устойчивых производственных мощностей стран-участниц как ориентир для определения базовых уровней добычи на 2027 год.

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