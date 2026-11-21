美国超过3500名具有执法经验的移民与海关执法局（ICE）新招人员获准在线完成培训，而非参加为期一个月的线下课程。据《独立报》报道，该报援引《纽约时报》获得的一份美国国土安全部监察长初步报告。

根据报告草案，绝大多数参与者在十天内完成远程培训，超过10%的人员在一天或更短时间内完成。文件指出，一些学员只是不断切换培训模块，并未吸收其中内容。

缩短的培训项目

线下项目包括冲突降级、武器操作和武力使用规则培训。报告称，ICE执法和遣返行动部门的一名官员认为，虚拟培训对许多新招人员而言无效，即使对于有执法经验的候选人，他也更倾向于线下培训。

自2025年11月起，无执法经验新招人员的培训时长从约543小时缩减至300小时。文件称，2025年夏季至2026年期间，近6000名员工接受了大幅缩短的培训模式。

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测试规则变化及部门回应

报告草案作者还批评了测试规则。此前，新招人员有两次机会通过测试，但在前国土安全部部长克里斯蒂·诺姆任职期间，ICE允许不限次数尝试。一名新招人员参加测试超过30次。

报告草案中，一名未具名教官称培训体系的变化是灾难性的失败。根据文件，国土安全部官员没有解释缩短培训的原因。

国土安全部一名代表在接受《纽约时报》采访时表示，该部门现任负责人马克韦恩·马林已为员工提供额外培训。ICE强调，在招聘活动期间录用的员工中，很大一部分已经拥有执法经验并毕业于警察学院。该部监察长办公室批评在该部门完成对文件的正式审查之前，过早披露报告草案。

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