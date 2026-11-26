在阿尔巴尼亚，被称为“火烈鸟革命”的抗议运动参与者要求总理埃迪·拉马辞职，成立过渡政府，改革选举制度并举行新的选举。始于5月的青年抗议活动已发展为一场更广泛的运动，反对腐败、拉马政府、其社会党以及该国政治制度，德国之声报道。

抗议与冲突

最初，示威活动针对的是一个位于沿海自然保护区的豪华度假村项目，伊万卡·特朗普和贾里德·库什纳参与其中。此后，高生活成本、低工资和腐败指控成为抗议的主要议题。

四个月来，数千人几乎每晚都参加了大多和平的游行。然而，10月13日，地拉那的一场学生抗议演变为与警方的冲突。此后，执法人员对示威者使用了催泪瓦斯、水炮和橡皮子弹。据报道，数百人被拘留，多人受伤，公共和私人财产也遭到损坏。

拉马拒绝了辞职要求，并向抗议者提出对话，但他们目前仍拒绝对话。总理指责抗议活动背后有“外国之手”，同时德国之声指出，几乎没有证据表明该运动由外部势力协调，但外部行为者可能曾试图在网络空间利用这些骚乱。

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不平等与移民

根据阿尔巴尼亚统计研究所的数据，一半劳动者税后月收入不足6万列克，约合620欧元。欧盟统计局表示，该国食品价格略高于欧盟平均水平，而地拉那的房地产价格自2018年以来几乎翻倍；租金上涨速度同样很快。

行李箱成为抗议活动的象征：10月中旬，学生将一个行李箱点燃后扔进地拉那教育部的庭院。根据2023年人口普查，阿尔巴尼亚人口在2011年至2023年间减少了约42万人，即近15%，主要原因是移民。对部分年轻运动参与者而言，决定留在国内成为一种政治立场。

抗议者还批评选举制度，在该制度下，政党领导人决定谁能进入议会。欧洲安全与合作组织称2025年议会选举具有竞争性且组织专业，但指出存在两极分化的氛围、关于恐吓的报告、动用国家资源以及对公务员施压的情况。

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