В Албании участники протестного движения, известного как «Фламинговая революция», требуют отставки премьер-министра Эди Рамы, формирования переходного правительства, реформы избирательной системы и проведения новых выборов. Молодежные протесты, начавшиеся в мае, переросли в более широкое движение против коррупции, правительства Рамы, его Социалистической партии и политической системы страны, сообщает Deutsche Welle.

Протесты и столкновения

Изначально демонстрации были направлены против проекта роскошного курорта в прибрежном природном заповеднике, к которому были причастны Иванка Трамп и Джаред Кушнер. Позднее главными темами протестов стали высокая стоимость жизни, низкие зарплаты и обвинения в коррупции.

На протяжении четырех месяцев тысячи людей почти каждый вечер участвовали в преимущественно мирных маршах. Однако 13 октября студенческий протест в Тиране перерос в столкновения с полицией. С тех пор правоохранители применяли против демонстрантов слезоточивый газ, водометы и резиновые пули. Сообщалось о сотнях задержанных, многочисленных пострадавших, а также повреждении государственного и частного имущества.

Рама отверг требования об отставке и предложил протестующим диалог, от которого они пока отказываются. Премьер обвинил в протестах «иностранные руки», при этом Deutsche Welle отмечает, что доказательств координации движения внешними силами немного, хотя внешние акторы могли пытаться использовать волнения в онлайн-пространстве.

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Неравенство и эмиграция

По данным Института статистики Албании, половина работников после уплаты налогов зарабатывает менее 60 тысяч леков в месяц — примерно 620 евро. Евростат сообщает, что цены на продукты в стране немного превышают средний уровень ЕС, а стоимость недвижимости в Тиране с 2018 года почти удвоилась; арендная плата росла так же быстро.

Символом протестов стал чемодан: в середине октября студенты подожгли его и бросили во двор Министерства образования в Тиране. Согласно переписи 2023 года, население Албании в период между 2011 и 2023 годами сократилось примерно на 420 тысяч человек, или почти на 15%, главным образом из-за эмиграции. Для части молодых участников движения решение остаться в стране стало политической позицией.

Протестующие также критикуют избирательную систему, при которой партийные руководители определяют, кто попадет в парламент. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе назвала парламентские выборы 2025 года конкурентными и профессионально организованными, однако указала на поляризованную атмосферу, сообщения о запугивании, использовании государственных ресурсов и давлении на государственных служащих.

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