W Albanii uczestnicy ruchu protestacyjnego znanego jako „Flamingowa rewolucja” żądają dymisji premiera Ediego Ramy, powołania rządu przejściowego, reformy systemu wyborczego oraz przeprowadzenia nowych wyborów. Młodzieżowe protesty, które rozpoczęły się w maju, przerodziły się w szerszy ruch przeciwko korupcji, rządowi Ramy, jego Partii Socjalistycznej oraz systemowi politycznemu kraju, informuje Deutsche Welle.

Protesty i starcia

Początkowo demonstracje były skierowane przeciwko luksusowemu projektowi kurortu w nadmorskim rezerwacie przyrody, w który zaangażowani byli Ivanka Trump i Jared Kushner. Później głównymi tematami protestów stały się wysokie koszty życia, niskie płace oraz oskarżenia o korupcję.

Przez cztery miesiące tysiące ludzi niemal każdego wieczoru uczestniczyły w przeważnie pokojowych marszach. Jednak 13 października studencki protest w Tiranie przerodził się w starcia z policją. Od tego czasu funkcjonariusze używali przeciwko demonstrantom gazu łzawiącego, armatek wodnych i gumowych kul. Informowano o setkach zatrzymanych, licznych rannych, a także zniszczeniach mienia publicznego i prywatnego.

Rama odrzucił żądania dymisji i zaproponował protestującym dialog, którego jak dotąd odmawiają. Premier oskarżył o protesty „obce ręce”, jednocześnie Deutsche Welle zauważa, że dowodów na koordynowanie ruchu przez siły zewnętrzne jest niewiele, choć zewnętrzni aktorzy mogli próbować wykorzystać niepokoje w internecie.

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Nierówność i emigracja

Według albańskiego Instytutu Statystyki połowa pracowników zarabia po opodatkowaniu mniej niż 60 tys. leków miesięcznie, czyli około 620 euro. Eurostat podaje, że ceny żywności w kraju nieznacznie przewyższają średnią UE, a ceny nieruchomości w Tiranie od 2018 roku niemal się podwoiły; czynsze rosły równie szybko.

Symbolem protestów stała się walizka: w połowie października studenci podpalili ją i wrzucili na dziedziniec Ministerstwa Edukacji w Tiranie. Według spisu powszechnego z 2023 roku liczba ludności Albanii zmniejszyła się między 2011 a 2023 rokiem o około 420 tys. osób, czyli prawie 15%, głównie z powodu emigracji. Dla części młodych uczestników ruchu decyzja o pozostaniu w kraju stała się stanowiskiem politycznym.

Protestujący krytykują również system wyborczy, w którym liderzy partyjni decydują o tym, kto trafia do parlamentu. Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie określiła wybory parlamentarne w 2025 roku jako konkurencyjne i profesjonalnie zorganizowane, lecz wskazała na spolaryzowaną atmosferę, doniesienia o zastraszaniu, wykorzystywaniu zasobów państwowych oraz presji na urzędników państwowych.

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