В Брюсселе, Бельгия, президент Кипра Никос Христодулидис заявил, что Турция является ведущей страной по нарушению санкций против России — государства-агрессора. Он призвал Европейский Союз перейти от признания проблемы к дальнейшим шагам по реагированию на нее, сообщает Cyprus Mail.

Призыв к действиям ЕС

По словам Христодулидиса, ЕС не должен лишь признавать факт нарушения санкций, а обязан перейти к следующему этапу решения этой проблемы. Издание отмечает, что он, вероятно, имел в виду доклад спецпосланника ЕС по санкциям Дэвида О’Салливана, который, по данным украинского издания Kyiv Independent, был разослан странам ЕС во вторник.

Cyprus Mail обратился в Европейскую комиссию с запросом о публикации доклада и его содержании. Президент Кипра также заявил, что Республика Кипр будет поддерживать усилия ЕС, в частности внесет свой вклад в запланированные на следующий год займы Украине на 45 млрд евро.

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Ограничения для российской нефти

ЕС запретил импорт из России сырой нефти, нефтепродуктов, сжиженного природного газа, угля, ряда металлов, цемента, древесины, асфальта и алмазов. Также действует ценовое ограничение: российскую нефть можно транспортировать в третьи страны через Европу, если она продается не дороже 47,60 доллара за баррель.

По информации Kyiv Independent, в январе—сентябре Россия получила 102 млрд долларов от экспорта сырой нефти — больше, чем за весь предыдущий год. Издание также отметило, что действующие санкции ЕС сыграли важную роль в ограничении возможностей России извлекать выгоду из роста цен на нефть из-за кризиса на Ближнем Востоке.

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