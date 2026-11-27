在比利时布鲁塞尔，塞浦路斯总统尼科斯·赫里斯托祖利季斯表示，土耳其是在违反针对俄罗斯这一侵略国制裁方面居首的国家。他呼吁欧盟从承认这一问题转向采取进一步措施加以应对，Cyprus Mail报道。

呼吁欧盟采取行动

赫里斯托祖利季斯表示，欧盟不应仅仅承认违反制裁这一事实，而必须进入解决该问题的下一阶段。该媒体指出，他可能指的是欧盟制裁问题特使戴维·奥沙利文的一份报告；据乌克兰媒体Kyiv Independent报道，该报告于周二发送给欧盟各国。

Cyprus Mail就该报告的公开及其内容向欧盟委员会提出询问。塞浦路斯总统还表示，塞浦路斯共和国将支持欧盟的努力，包括为计划于明年向乌克兰提供的450亿欧元贷款作出贡献。

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对俄罗斯石油的限制

欧盟已禁止从俄罗斯进口原油、石油产品、液化天然气、煤炭、多种金属、水泥、木材、沥青和钻石。价格上限也仍然有效：若俄罗斯石油的售价不超过每桶47.60美元，则可以经由欧洲运往第三国。

据Kyiv Independent消息，1月至9月，俄罗斯从原油出口中获得1020亿美元，超过此前整年的收入。该媒体还指出，现行欧盟制裁在限制俄罗斯从中东危机导致的油价上涨中获利的能力方面发挥了重要作用。

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