W Brukseli w Belgii prezydent Cypru Nikos Christodoulides oświadczył, że Turcja jest wiodącym krajem pod względem naruszania sankcji wobec Rosji, państwa-agresora. Wezwał Unię Europejską do przejścia od uznania problemu do dalszych kroków w celu reakcji na niego, informuje Cyprus Mail.

Wezwanie UE do działania

Według Christodoulidesa UE nie powinna jedynie uznawać faktu naruszania sankcji, lecz musi przejść do kolejnego etapu rozwiązywania tego problemu. Gazeta zaznacza, że prawdopodobnie miał na myśli raport specjalnego wysłannika UE ds. sankcji Davida O’Sullivana, który, według ukraińskiego wydania Kyiv Independent, został rozesłany do państw UE we wtorek.

Cyprus Mail zwrócił się do Komisji Europejskiej z zapytaniem dotyczącym publikacji raportu oraz jego treści. Prezydent Cypru oświadczył również, że Republika Cypry będzie wspierać wysiłki UE, w tym wniesie swój wkład w zaplanowane na przyszły rok pożyczki dla Ukrainy w wysokości 45 mld euro.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Ograniczenia dotyczące rosyjskiej ropy

UE zakazała importu z Rosji ropy naftowej, produktów naftowych, skroplonego gazu ziemnego, węgla, szeregu metali, cementu, drewna, asfaltu i diamentów. Obowiązuje również limit cenowy: rosyjska ropa może być transportowana przez Europę do państw trzecich, jeśli jest sprzedawana za nie więcej niż 47,60 dolara za baryłkę.

Według Kyiv Independent od stycznia do września Rosja otrzymała 102 mld dolarów z eksportu ropy naftowej — więcej niż w całym poprzednim roku. Wydanie zaznaczyło również, że obowiązujące sankcje UE odegrały istotną rolę w ograniczaniu możliwości Rosji czerpania korzyści ze wzrostu cen ropy spowodowanego kryzysem na Bliskim Wschodzie.

Czytaj nas na