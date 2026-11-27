Оборонный бюджет Кипра увеличится на 250 млн евро благодаря финансированию Европейского Союза. Об этом после заседания парламентского комитета по вопросам обороны заявил министр обороны Василис Пальмас, сообщает Cyprus Mail.

По словам министра, участие Кипра в программе ЕС Security Action for Europe (SAFE) увеличило объем средств, доступных для закупки оборонного оборудования и усиления военных возможностей страны. Пальмас не раскрыл деталей новых программ оснащения и сроков поставки техники.

Модернизация авиабазы

Пальмас также сообщил, что работы по модернизации авиабазы имени Андреаса Папандреу в Пафосе планируют начать в 2028 году. Проект должны реализовывать поэтапно в течение пяти-семи лет.

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Министр заявил, что после завершения работ авиабаза будет полностью модернизирована, а ее возможности превысят нынешние. Он также сказал об общем подходе участников заседания комитета к вопросам оборонных возможностей и готовности республики.

Позиция по поддержке Украины

Пальмас заявил, что Кипр поддерживает борьбу Украины и осуждает вторжение Российской Федерации — государства-агрессора. В то же время, по его словам, республика не вносит вклад в войну против Украины через программы поставок вооружений.

Помощь Кипра Украине ограничивается учебными программами, в частности в сфере разминирования, пояснил министр. По его словам, вне этих программ Кипр не вносит финансового вклада. Во время обсуждения депутаты также призвали больше инвестировать в Национальную гвардию, улучшать подготовку и комплектование войск, а также развивать отечественную оборонную промышленность.

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