Budżet obronny Cypru wzrośnie o 250 mln euro dzięki finansowaniu Unii Europejskiej. Poinformował o tym minister obrony Vasilis Palmas po posiedzeniu parlamentarnej komisji obrony, podaje Cyprus Mail.

Według ministra udział Cypru w unijnym programie Security Action for Europe (SAFE) zwiększył pulę środków dostępnych na zakup sprzętu obronnego i wzmocnienie zdolności wojskowych kraju. Palmas nie ujawnił szczegółów nowych programów wyposażenia ani terminów dostaw sprzętu.

Modernizacja bazy lotniczej

Palmas poinformował również, że prace nad modernizacją bazy lotniczej im. Andreasa Papandreu w Pafos planowane są od 2028 roku. Projekt ma być realizowany etapami przez pięć do siedmiu lat.

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Minister oświadczył, że po zakończeniu prac baza lotnicza będzie w pełni zmodernizowana, a jej możliwości przewyższą obecne. Mówił także o wspólnym podejściu uczestników posiedzenia komisji do kwestii zdolności obronnych i gotowości republiki.

Stanowisko w sprawie wsparcia Ukrainy

Palmas oświadczył, że Cypr wspiera walkę Ukrainy i potępia inwazję Federacji Rosyjskiej — państwa-agresora. Jednocześnie, jak powiedział, republika nie wnosi wkładu w wojnę przeciwko Ukrainie poprzez programy dostaw uzbrojenia.

Pomoc Cypru dla Ukrainy ogranicza się do programów szkoleniowych, w szczególności w dziedzinie rozminowywania, wyjaśnił minister. Według jego słów poza tymi programami Cypr nie wnosi wkładu finansowego. Podczas dyskusji deputowani wezwali również do większych inwestycji w Gwardię Narodową, poprawy szkolenia i obsady wojsk oraz rozwoju krajowego przemysłu obronnego.

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