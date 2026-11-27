在欧盟资金支持下，塞浦路斯国防预算将增加2.5亿欧元。国防部长瓦西利斯·帕尔马斯在议会国防委员会会议后表示，《塞浦路斯邮报》报道。

部长表示，塞浦路斯参与欧盟“欧洲安全行动”（Security Action for Europe，SAFE）计划，增加了可用于采购国防装备和加强该国军事能力的资金规模。帕尔马斯未披露新装备计划的细节及装备交付时间表。

空军基地现代化改造

帕尔马斯还表示，计划于2028年开始对帕福斯的安德烈亚斯·帕潘德里欧空军基地进行现代化改造。该项目将分阶段实施，历时五至七年。

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部长表示，工程完成后，该空军基地将实现全面现代化，其能力将超过目前水平。他还谈到委员会会议参与者在共和国国防能力和战备问题上的共同立场。

对支持乌克兰的立场

帕尔马斯表示，塞浦路斯支持乌克兰的斗争，并谴责侵略国俄罗斯联邦的入侵。与此同时，据他所说，塞浦路斯共和国不会通过武器供应计划为针对乌克兰的战争作出贡献。

部长解释说，塞浦路斯对乌克兰的援助仅限于培训项目，特别是排雷领域。根据他的说法，除这些项目外，塞浦路斯不提供财政支持。讨论期间，议员还呼吁增加对国民警卫队的投资，改善部队训练和人员配备，并发展本国国防工业。

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