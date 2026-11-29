Немецкий футбольный клуб «Унион Берлин» уволил главного тренера Мауро Лустринелли после поражения от «Майнца» со счетом 1:2. Швейцарец возглавлял берлинскую команду с начала сезона и провел на должности 13 официальных матчей, сообщает Der Spiegel.

Кадровые решения клуба

Президент «Униона» Дирк Цинглер объяснил отставку тем, что стиль игры и результаты мужской профессиональной команды ставят под угрозу сохранение места в Бундеслиге. «После пяти месяцев совместной работы мы должны признать, что стиль игры и достигнутые результаты нашей мужской профессиональной команды ставят под угрозу сохранение места в Бундеслиге», — заявил он.

Преемника Лустринелли клуб пока не определил. У «Униона» семь очков, и он находится в зоне прямого вылета. После краткой стабилизации в середине октября команда потерпела разгромное поражение 0:5 от «Кёльна» в Кубке Германии, сыграла с ним вничью в чемпионате, а также проиграла «Фрайбургу», «Лейпцигу» и «Майнцу».

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Хельдт уйдет в конце сезона

Управляющий директор по профессиональному футболу Хорст Хельдт, отвечавший за формирование состава, покинет «Унион» после завершения сезона. До этого времени ему будет помогать Максимилиан Хоффманн, которого повысили до должности спортивного директора.

Летом Лустринелли сменил в команде привычную оборонительную модель на схему с четырьмя защитниками и более активный атакующий футбол. По оценке Der Spiegel, это сказалось на оборонительной стабильности берлинцев, при этом команда не стала результативнее в атаке. После ухода многолетнего тренера Урса Фишера в ноябре 2023 года ни один наставник «Униона» не отработал с командой полный сезон.

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