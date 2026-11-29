Niemiecki klub piłkarski Union Berlin zwolnił głównego trenera Mauro Lustrinellego po porażce 1:2 z Mainz. Szwajcar prowadził berlińską drużynę od początku sezonu i poprowadził ją w 13 oficjalnych meczach, informuje Der Spiegel.

Decyzje kadrowe klubu

Prezes Unionu Dirk Zingler wyjaśnił dymisję tym, że styl gry i wyniki męskiej zawodowej drużyny zagrażają utrzymaniu się w Bundeslidze. „Po pięciu miesiącach wspólnej pracy musimy przyznać, że styl gry i osiągnięte wyniki naszej męskiej zawodowej drużyny zagrażają utrzymaniu miejsca w Bundeslidze” — powiedział.

Klub nie wyznaczył jeszcze następcy Lustrinellego. Union ma siedem punktów i znajduje się w strefie bezpośredniego spadku. Po krótkiej stabilizacji w połowie października zespół poniósł druzgocącą porażkę 0:5 z Kolonią w Pucharze Niemiec, zremisował z nią w lidze, a także przegrał z Freiburgiem, Lipskiem i Mainz.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Heldt odejdzie po zakończeniu sezonu

Dyrektor zarządzający ds. zawodowej piłki nożnej Horst Heldt, który odpowiadał za budowę składu, opuści Union po zakończeniu sezonu. Do tego czasu będzie mu pomagał Maximilian Hoffmann, który został awansowany na stanowisko dyrektora sportowego.

Latem Lustrinelli zmienił w zespole dotychczasowy defensywny model na ustawienie z czterema obrońcami i bardziej aktywną ofensywną piłkę. Według oceny Der Spiegel wpłynęło to na stabilność defensywną berlińczyków, podczas gdy zespół nie stał się skuteczniejszy w ataku. Po odejściu wieloletniego trenera Ursa Fischera w listopadzie 2023 roku żaden szkoleniowiec Unionu nie przepracował z drużyną pełnego sezonu.

Czytaj nas na