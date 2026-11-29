W Izraelu pełniący obowiązki premiera Binjamin Netanjahu i lider opozycji, były szef Sztabu Generalnego Gadi Eisenkot, nie osiągnęli porozumienia w sprawie utworzenia rządu jedności. Rozmowy zakończyły się bez przełomu, a zaplanowane kolejne spotkanie zespołów negocjacyjnych odwołano, informuje Tagesschau.

Rozbieżności w sprawie rotacji

Spotkanie trwało około dwóch godzin. We wspólnym oświadczeniu partia Eisenkota Jaszar i konserwatywny Likud Netanjahu przekazały, że obie strony próbowały przezwyciężyć głębokie różnice, a same negocjacje odbyły się w rzeczowej atmosferze.

Według mediów Netanjahu zaproponował rotację na stanowisku szefa rządu, jednak objęcie urzędu przez Eisenkota miało zostać odroczone na czas nieokreślony ze względów bezpieczeństwa. Eisenkot odrzucił tę propozycję. Otoczenie Netanjahu miało oświadczyć, że lider opozycji zajął zbyt twarde stanowisko.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Poszukiwanie większości w Knesecie

Teraz Eisenkot prawdopodobnie skupi się na utworzeniu tak zwanego rządu zmiany z partiami swojego bloku, choć możliwość późniejszego dołączenia Likudu pozostaje otwarta. Lider partii Demokraci Jair Golan poparł kurs na sojusz bez tych, których nazwał odpowiedzialnymi za porażkę z 7 października.

W wyborach parlamentarnych pod koniec października blok Eisenkota zdobył 48 miejsc w Knesecie, sojusz Netanjahu — 53, a izraelsko-arabskie partie — 19. Do większości potrzeba co najmniej 61 mandatów. Eisenkot ma czas do następnej niedzieli na utworzenie rządu; termin ten może zostać przedłużony o kolejne 14 dni.

Czytaj nas na