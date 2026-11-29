В Израиле исполняющий обязанности премьер-министра Биньямин Нетаньяху и лидер оппозиции, бывший начальник Генштаба Гади Айзенкот не достигли договоренности о создании правительства единства. Переговоры завершились без прорыва, а запланированная следующая встреча переговорных групп была отменена, сообщает Tagesschau.

Разногласия по поводу ротации

Встреча длилась около двух часов. В совместном заявлении партия Айзенкота «Яшар» и консервативный «Ликуд» Нетаньяху сообщили, что обе стороны пытались преодолеть глубокие разногласия, а сами переговоры прошли в деловой атмосфере.

По данным СМИ, Нетаньяху предлагал ротацию на посту главы правительства, однако вступление Айзенкота в должность должно было быть отложено на неопределенный срок по соображениям безопасности. Айзенкот отверг это предложение. Окружение Нетаньяху, как сообщается, заявило, что лидер оппозиции занял слишком жесткую позицию.

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Поиск большинства в Кнессете

Теперь Айзенкот, вероятно, сосредоточится на формировании так называемого правительства перемен с партиями своего блока, хотя возможность последующего присоединения «Ликуда» остается открытой. Глава партии «Демократы» Яир Голан поддержал курс на союз без тех, кого он назвал ответственными за провал 7 октября.

На парламентских выборах в конце октября блок Айзенкота получил 48 мест в Кнессете, союз Нетаньяху — 53, а израильско-арабские партии — 19. Для большинства необходимо как минимум 61 место. У Айзенкота есть время до следующего воскресенья, чтобы сформировать правительство; этот срок могут продлить еще на 14 дней.

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