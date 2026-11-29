在以色列，代总理本雅明·内塔尼亚胡与反对派领袖、前总参谋长加迪·艾森科特未能就组建联合政府达成协议。谈判未取得突破而结束，原计划举行的下一次谈判团队会议也被取消，Tagesschau报道称。

围绕轮换的分歧

会谈持续约两小时。艾森科特所属的“亚沙尔”党和内塔尼亚胡所属的保守派利库德集团在一份联合声明中表示，双方都试图克服深刻分歧，谈判本身是在务实的氛围中进行的。

据媒体报道，内塔尼亚胡提议轮流担任政府首脑，但出于安全考虑，艾森科特就任的时间将被无限期推迟。艾森科特拒绝了该提议。据报道，内塔尼亚胡身边人士表示，反对派领袖采取了过于强硬的立场。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

寻求在议会中获得多数席位

艾森科特现在可能将专注于与其阵营内的政党组建所谓的变革政府，不过利库德集团日后加入的可能性仍然存在。民主党主席亚伊尔·戈兰支持在不包括那些被他称为应对10月7日失败负责者的情况下组建联盟。

在10月底举行的议会选举中，艾森科特的阵营赢得了议会48个席位，内塔尼亚胡的联盟获得53席，以色列阿拉伯政党获得19席。获得多数地位至少需要61席。艾森科特须在下周日前组建政府；这一期限可再延长14天。

关注我们在