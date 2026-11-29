以色列内塔尼亚胡与反对派领袖艾森科特未就组建联合政府达成协议——Tagesschau
在以色列，代总理本雅明·内塔尼亚胡与反对派领袖、前总参谋长加迪·艾森科特未能就组建联合政府达成协议。谈判未取得突破而结束，原计划举行的下一次谈判团队会议也被取消，Tagesschau报道称。
围绕轮换的分歧
会谈持续约两小时。艾森科特所属的“亚沙尔”党和内塔尼亚胡所属的保守派利库德集团在一份联合声明中表示，双方都试图克服深刻分歧，谈判本身是在务实的氛围中进行的。
据媒体报道，内塔尼亚胡提议轮流担任政府首脑，但出于安全考虑，艾森科特就任的时间将被无限期推迟。艾森科特拒绝了该提议。据报道，内塔尼亚胡身边人士表示，反对派领袖采取了过于强硬的立场。
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寻求在议会中获得多数席位
艾森科特现在可能将专注于与其阵营内的政党组建所谓的变革政府，不过利库德集团日后加入的可能性仍然存在。民主党主席亚伊尔·戈兰支持在不包括那些被他称为应对10月7日失败负责者的情况下组建联盟。
在10月底举行的议会选举中，艾森科特的阵营赢得了议会48个席位，内塔尼亚胡的联盟获得53席，以色列阿拉伯政党获得19席。获得多数地位至少需要61席。艾森科特须在下周日前组建政府；这一期限可再延长14天。