德国足球俱乐部柏林联合在以1比2不敌美因茨后，解雇了主教练毛罗·卢斯特里内利。这名瑞士人自赛季开始以来一直执教柏林球队，并在任内带队参加了13场正式比赛，《明镜》周刊报道。

俱乐部人事决定

柏林联合主席德克·钦格勒解释称，男足职业队的比赛风格和成绩危及球队保住德甲席位。“经过五个月的共同合作，我们必须承认，男足职业队的比赛风格和取得的成绩正危及我们留在德甲的机会，”他说。

俱乐部尚未确定卢斯特里内利的继任者。柏林联合积7分，处于直接降级区。在10月中旬短暂趋于稳定后，球队在德国杯中以0比5惨败给科隆，在联赛中与其战平，并且还输给了弗赖堡、莱比锡和美因茨。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

黑尔特将在赛季末离任

负责阵容组建的职业足球总经理霍斯特·黑尔特将在赛季结束后离开柏林联合。在此之前，已获晋升为体育总监的马克西米利安·霍夫曼将协助他。

今年夏天，卢斯特里内利将球队惯用的防守模式改为四后卫体系，并采用更积极的进攻足球。根据《明镜》周刊的评估，这影响了柏林球队的防守稳定性，而球队在进攻端并没有变得更高效。自长期执教球队的乌尔斯·菲舍尔于2023年11月离开后，没有一名柏林联合主教练完整执教过一个赛季。

关注我们在