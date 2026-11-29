Иран якобы использовал спутниковый интернет Starlink компании SpaceX для поддержки военных операций против американских сил на Ближнем Востоке в начале войны. Об этом Jerusalem Post сообщает со ссылкой на The Washington Post и четырех человек, осведомленных об операциях.

По данным The Washington Post, использование сервиса выявили в начале марта, после того как США и Израиль начали наносить удары по Ирану, а Тегеран ответил атаками на американские базы в регионе.

Упоминание в секретном отчете

Один из собеседников газеты заявил, что в секретном обновлении о войне, переданном министру обороны США Питу Хегсету летом, кратко упоминалось использование Ираном Starlink для командования и контроля, а также наблюдения за операциями ударных беспилотников.

Представительница Пентагона Кингсли Уилсон заявила, что ведомству неизвестно об отчете Центрального командования США для офиса министра по этому вопросу. Она также отказалась комментировать, использовал ли Иран Starlink.

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Атака в Кувейте и проверки SpaceX

1 марта в результате удара иранского беспилотника по военному объекту в порту Шуайба в Кувейте погибли шестеро американских военнослужащих. The Washington Post не установила, использовался ли Starlink во время этой атаки, а Пентагон не обнародовал выводы своего расследования.

The Washington Post также сообщила, что Илон Маск был разгневан, узнав об использовании американскими военными спутникового сервиса Starshield для операций беспилотников по подписке, предназначенной для наземного применения. По словам одного из собеседников газеты, к концу той недели были уволены как минимум два руководителя компании. SpaceX впоследствии ужесточила проверки клиентов, приобретающих услуги через посредников.

В то же время полное отключение Starlink в Иране могло бы лишить доступа к связи гражданских лиц и диссидентов, которые пользуются сервисом во время введенных властями ограничений интернета.

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