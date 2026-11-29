据称，伊朗在战争初期利用SpaceX公司的星链卫星互联网，支持针对中东美军的军事行动。《耶路撒冷邮报》援引《华盛顿邮报》和4名了解相关行动的人士报道称。

据《华盛顿邮报》报道，该服务的使用情况于3月初被发现，当时美国和以色列开始打击伊朗，德黑兰则以袭击该地区的美军基地作为回应。

机密报告中的提及

该报的一名消息人士表示，今年夏天递交给美国国防部长皮特·赫格塞思的一份有关战争的机密更新报告中，简要提及伊朗使用星链进行指挥与控制，以及监管攻击型无人机行动。

五角大楼发言人金斯利·威尔逊表示，该部门不知道美国中央司令部就此事向部长办公室提交过报告。她还拒绝评论伊朗是否使用了星链。

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科威特袭击与SpaceX审查

3月1日，伊朗无人机袭击科威特舒艾拜港的一处军事设施，造成6名美国军人死亡。《华盛顿邮报》未能确定此次袭击中是否使用了星链，五角大楼也未公布其调查结论。

《华盛顿邮报》还报道称，埃隆·马斯克得知美军在一项原本用于地面应用的订阅下，使用Starshield卫星服务开展无人机行动后感到愤怒。该报一名消息人士称，截至当周末，至少两名公司高管被解雇。SpaceX随后加强了对通过中介购买服务的客户的审查。

与此同时，完全关闭伊朗境内的星链，可能会使在当局实施互联网限制期间使用该服务的平民和异见人士失去通信渠道。

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