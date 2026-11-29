伊朗总统马苏德·佩泽什基安表示，该国没有资金，并称经济压力比导弹袭击造成的破坏更为严峻。据《财富》报道，美国对伊朗的海上封锁已持续137天，限制了该国的石油出口和进口。

佩泽什基安在国家电视台表示：“我们没有钱。”《财富》援引《华尔街日报》的报道指出。据他称，伊朗正处于一场“无声战争”之中，这比伴随导弹发射和破坏的战争更加困难，因为这是一场经济对抗。

削减补贴与价格上涨

据该刊报道，石油销售限制使伊朗当局失去了主要收入和外汇流入来源。在此背景下，政府削减了食品、燃料和电力补贴，公务员和退休人员未能获得应得款项。

据《财富》估计，该国通胀率接近90%，而伊朗里亚尔汇率已跌至1美元兑299万里亚尔。国有电力公司开始实施轮流停电。政府还减少了伊朗31个省中7个省的廉价面粉和面包供应。

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伊朗议会经济委员会主席援引战争期间能源基础设施受损的情况，警告称冬季可能出现燃料和供暖短缺。

抗议与航运

据与伊朗最高国家安全委员会有关联的网站努尔新闻报道，西部赞詹省及其他地区的面包师因面粉短缺而抗议。退休人员和工会也举行了抗议活动，其中包括反政府口号。内政部副部长阿里·泽伊尼万德表示，通胀使工资不足以支付生活开支。

美国中央司令部司令、海军上将布拉德·库珀上月表示，封锁阻止伊朗出口至少价值250亿美元的石油。据他称，美国及其伙伴还冻结了近3.5亿美元的加密资产。

美国中央司令部称，美军已改道158艘商船，并使6艘试图突破封锁的船只失去行动能力。《财富》还写道，伊朗近几周加强了对波斯湾商业航运的袭击，而邻国的石油流量仍接近战前水平。

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