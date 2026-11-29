Prezydent Iranu Masud Pezeszkian oświadczył, że kraj nie ma pieniędzy, i nazwał presję gospodarczą trudniejszą niż zniszczenia spowodowane uderzeniami rakietowymi. Jak informuje Fortune, morska blokada Iranu prowadzona przez USA trwa od 137 dni i ograniczyła eksport ropy oraz import tego kraju.

„Nie mamy pieniędzy” — powiedział Pezeszkian w telewizji państwowej, według „The Wall Street Journal”, na który powołuje się Fortune. Według niego Iran znajduje się w „cichej wojnie”, trudniejszej niż wojna z odpalaniem rakiet i zniszczeniami, ponieważ chodzi o konfrontację gospodarczą.

Cięcia subsydiów i wzrost cen

Według publikacji ograniczenia sprzedaży ropy pozbawiły irańskie władze głównego źródła dochodów i wpływów walutowych. Na tym tle rząd ograniczył subsydia na żywność, paliwo i energię elektryczną, a urzędnikom państwowym i emerytom nie wypłacano należnych im środków.

Inflacja w kraju, według szacunków Fortune, zbliża się do 90%, podczas gdy kurs irańskiego riala spadł do 2,99 mln riali za dolara. Państwowa spółka elektroenergetyczna zaczęła stosować rotacyjne przerwy w dostawach prądu. Władze ograniczyły także dostawy taniej mąki i chleba w siedmiu z 31 prowincji Iranu.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Przewodniczący komisji gospodarczej irańskiego parlamentu ostrzegł przed możliwym niedoborem paliwa i ogrzewania zimą, powołując się na uszkodzenia infrastruktury energetycznej podczas wojny.

Protesty i żegluga

Piekarze w zachodniej prowincji Zandżan i innych regionach, według Nour News, serwisu powiązanego z Najwyższą Radą Bezpieczeństwa Narodowego Iranu, protestowali z powodu niedoboru mąki. Emeryci i związki zawodowe również organizowali protesty, w tym z antyrządowymi hasłami. Wiceminister spraw wewnętrznych Ali Zeinivand oświadczył, że inflacja sprawiła, iż pensje są niewystarczające do pokrycia kosztów życia.

Dowódca Centralnego Dowództwa USA admirał Brad Cooper oświadczył w ubiegłym miesiącu, że blokada uniemożliwiła Iranowi wyeksportowanie ropy o wartości co najmniej 25 mld dolarów. Według niego USA i ich partnerzy zamrozili także niemal 350 mln dolarów w aktywach kryptowalutowych.

Centralne Dowództwo USA poinformowało, że amerykańskie siły przekierowały 158 statków handlowych i unieruchomiły sześć jednostek, które próbowały przełamać blokadę. Fortune pisze również, że Iran w ostatnich tygodniach nasilił ataki na żeglugę handlową w Zatoce Perskiej, podczas gdy przepływ ropy z sąsiednich krajów pozostaje bliski poziomowi sprzed wojny.

Czytaj nas na