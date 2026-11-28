Premier Netanjahu i lider Jaszaru Ajzenkot omówią rząd jedności — Anadolu Agency
Tymczasowy premier Izraela Binjamin Netanjahu i lider partii Jaszar Gadi Ajzenkot zgodzili się przeprowadzić w niedzielę rozmowy na temat utworzenia rządu jedności narodowej. Spotkanie zaplanowano na godz. 10:00 czasu lokalnego w hotelu Dan Accadia w Herclijji, informuje Anadolu Agency, powołując się na oświadczenie partii Likud.
Rozmowy w Herclijji
Według Likudu Netanjahu i Ajzenkot uzgodnili spotkanie podczas rozmowy telefonicznej. Sam Ajzenkot i jego partia nie skomentowali ogłoszenia porozumienia.
Wcześniej tego samego dnia Ajzenkot zaprosił Netanjahu i jego zespół do hotelu w Herclijji na wieczorne rozmowy. Nastąpiło to po tym, jak Netanjahu oświadczył, że jest gotów zgodzić się na rotację na stanowisku szefa rządu.
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Propozycja rotacji
Zgodnie z propozycją Ajzenkot miałby jako pierwszy objąć stanowisko premiera, a Netanjahu na początkowym etapie pracowałby jako alternatywny premier. Ajzenkot oświadczył, że rozmowy powinny opierać się na szczegółowej propozycji politycznej, którą przekazał Netanjahu w poprzednią niedzielę prywatnym kanałem utworzonym na prośbę Netanjahu.
Lider Jaszaru zaznaczył również, że dotąd nie otrzymał odpowiedzi na kwestie poruszone w tej propozycji. Jego początkowy mandat do utworzenia rządu wygasa 6 grudnia. Ajzenkot może jednorazowo poprosić prezydenta Icchaka Herzoga o przedłużenie tego terminu o 14 dni.