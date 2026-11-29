Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что у страны нет денег, и назвал экономическое давление более тяжелым, чем разрушения вследствие ракетных ударов. Как сообщает Fortune, морская блокада Ирана со стороны США продолжается 137 дней и ограничила экспорт нефти и импорт страны.

«У нас нет денег», — сказал Пезешкиан по национальному телевидению, по данным The Wall Street Journal, на которые ссылается Fortune. По его словам, Иран находится в «тихой войне», более сложной, чем война с запусками ракет и разрушениями, поскольку речь идет об экономическом противостоянии.

Сокращение субсидий и рост цен

По данным издания, ограничения на продажу нефти лишили иранские власти главного источника доходов и валютных поступлений. На этом фоне правительство сократило субсидии на продовольствие, топливо и электроэнергию, а государственным служащим и пенсионерам не выплачивали причитающиеся средства.

Инфляция в стране, по оценке Fortune, приближается к 90%, тогда как курс иранского риала упал до 2,99 млн риалов за доллар. Государственная электроэнергетическая компания начала применять веерные отключения. Власти также сократили поставки дешевой муки и хлеба в семи из 31 провинции Ирана.

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Глава экономической комиссии иранского парламента предупредил о возможном дефиците топлива и отопления зимой, сославшись на повреждение энергетической инфраструктуры во время войны.

Протесты и судоходство

Пекари в западной провинции Зенджан и других районах, по сообщению Nour News, сайта, связанного с Высшим советом национальной безопасности Ирана, протестовали из-за нехватки муки. Пенсионеры и профсоюзы также проводили протесты, в том числе с антиправительственными лозунгами. Заместитель министра внутренних дел Али Зейниванд заявил, что инфляция сделала зарплаты недостаточными для покрытия расходов на жизнь.

Командующий Центральным командованием США адмирал Брэд Купер в прошлом месяце заявил, что блокада помешала Ирану экспортировать нефть на сумму не менее 25 млрд долларов. По его словам, США и их партнеры также заморозили почти 350 млн долларов в криптоактивах.

Центральное командование США сообщило, что американские силы перенаправили 158 коммерческих судов и вывели из строя шесть судов, пытавшихся прорвать блокаду. Fortune также пишет, что Иран в последние недели усилил атаки на коммерческое судоходство в Персидском заливе, тогда как поток нефти из соседних стран остается близким к довоенному уровню.

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