Iran rzekomo wykorzystywał internet satelitarny Starlink firmy SpaceX do wspierania operacji wojskowych przeciwko siłom amerykańskim na Bliskim Wschodzie na początku wojny. Jerusalem Post poinformował o tym, powołując się na The Washington Post i cztery osoby zaznajomione z operacjami.

Według The Washington Post wykorzystanie usługi wykryto na początku marca, po tym jak USA i Izrael rozpoczęły uderzenia na Iran, a Teheran odpowiedział atakami na amerykańskie bazy w regionie.

Wzmianka w tajnym raporcie

Jedno ze źródeł gazety oświadczyło, że w tajnej aktualizacji dotyczącej wojny, przekazanej latem sekretarzowi obrony USA Pete’owi Hegsethowi, krótko wspomniano o wykorzystywaniu przez Iran Starlinka do dowodzenia i kontroli, a także nadzorowania operacji dronów uderzeniowych.

Rzeczniczka Pentagonu Kingsley Wilson powiedziała, że resort nie wie o raporcie Centralnego Dowództwa USA dla biura sekretarza w tej sprawie. Odmówiła również komentarza na temat tego, czy Iran wykorzystywał Starlink.

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Atak w Kuwejcie i kontrole SpaceX

1 marca w wyniku uderzenia irańskiego drona w obiekt wojskowy w porcie Szuwajba w Kuwejcie zginęło sześciu amerykańskich żołnierzy. The Washington Post nie ustalił, czy podczas tego ataku wykorzystywano Starlink, a Pentagon nie opublikował ustaleń swojego śledztwa.

The Washington Post poinformował również, że Elon Musk był rozwścieczony, gdy dowiedział się o wykorzystywaniu przez amerykańskie wojsko satelitarnej usługi Starshield do operacji dronów w ramach abonamentu przeznaczonego do zastosowań naziemnych. Według jednego ze źródeł gazety do końca tamtego tygodnia zwolniono co najmniej dwóch kierowników firmy. SpaceX następnie zaostrzył kontrole klientów kupujących usługi za pośrednictwem pośredników.

Jednocześnie całkowite wyłączenie Starlinka w Iranie mogłoby pozbawić dostępu do łączności cywilów i dysydentów, którzy korzystają z usługi podczas ograniczeń internetu wprowadzanych przez władze.

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