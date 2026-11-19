На саміті АТЕС у Шеньчжені, Китай, директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва заявила, що бурхливий попит на обладнання для штучного інтелекту та пов’язані технології підвищує споживчі ціни у світі. На її думку, це може змусити центральні банки багатьох країн посилювати монетарну політику та підвищувати процентні ставки.

Як повідомляє The Guardian, Георгієва назвала попит на технології ШІ одним із чинників глобального інфляційного тиску поряд з енергетичним шоком, спричиненим війною на Близькому Сході. За її оцінкою, ці чинники можуть підвищити світову інфляцію до 4,7% у 2026 році.

Підвищення ставок у провідних економіках

У матеріалі зазначається, що центральні банки вже підвищували вартість запозичень цього року після того, як війна, що почалася в лютому, підняла світові ціни на нафту вище 100 доларів за барель. Європейський центральний банк підвищив ставки у червні вперше з 2023 року, Федеральна резервна система США — у вересні, а Банк Англії — раніше цього місяця.

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Фінансові ринки очікують подальшого зростання вартості запозичень наступного року, оскільки поширення ШІ підтримує економічне зростання попри нестабільність, пов’язану з конфліктом. Водночас ціни на нафту останніми тижнями знизилися через збільшення пропозиції сировини.

ШІ як чинник торгівлі та зростання

Георгієва також зазначила, що технології ШІ сприяють сильнішому, ніж очікувалося, економічному зростанню в низці країн. За її словами, обладнання для ШІ та пов’язані технологічні товари вже становлять понад десяту частину світової торгівлі товарами, і ця частка швидко зростає.

Очільниця МВФ наголосила, що країнам потрібні цифрова інфраструктура, працівники та ринки праці, підготовлені до впровадження ШІ. Вона також звернула увагу на необхідність контролю ризиків для фінансової стабільності й кібербезпеки.

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