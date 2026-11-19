Na szczycie APEC w Shenzhen w Chinach dyrektor zarządzająca Międzynarodowego Funduszu Walutowego Kristalina Georgiewa oświadczyła, że gwałtowny popyt na sprzęt do sztucznej inteligencji i powiązane technologie podnosi ceny konsumpcyjne na świecie. Jej zdaniem może to zmusić banki centralne wielu krajów do zaostrzenia polityki pieniężnej i podniesienia stóp procentowych.

Jak informuje The Guardian, Georgiewa wskazała popyt na technologie AI jako jeden z czynników globalnej presji inflacyjnej, obok szoku energetycznego wywołanego wojną na Bliskim Wschodzie. Według jej oceny czynniki te mogą podnieść światową inflację do 4,7% w 2026 roku.

Podwyżki stóp w głównych gospodarkach

W materiale zaznaczono, że banki centralne już podnosiły w tym roku koszt pożyczek po tym, jak wojna, która rozpoczęła się w lutym, podniosła światowe ceny ropy powyżej 100 dolarów za baryłkę. Europejski Bank Centralny podniósł stopy w czerwcu po raz pierwszy od 2023 roku, Rezerwa Federalna USA — we wrześniu, a Bank Anglii — wcześniej w tym miesiącu.

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Rynki finansowe oczekują dalszego wzrostu kosztów pożyczek w przyszłym roku, ponieważ rozpowszechnianie się AI wspiera wzrost gospodarczy mimo niestabilności związanej z konfliktem. Jednocześnie ceny ropy spadły w ostatnich tygodniach z powodu zwiększenia podaży surowca.

AI jako czynnik handlu i wzrostu

Georgiewa zaznaczyła również, że technologie AI przyczyniają się do silniejszego, niż oczekiwano, wzrostu gospodarczego w szeregu krajów. Jak powiedziała, sprzęt do AI i powiązane towary technologiczne stanowią już ponad jedną dziesiątą światowego handlu towarami, a udział ten szybko rośnie.

Szefowa MFW podkreśliła, że kraje potrzebują infrastruktury cyfrowej, pracowników i rynków pracy przygotowanych do wdrażania AI. Zwróciła również uwagę na konieczność kontrolowania ryzyk dla stabilności finansowej i cyberbezpieczeństwa.

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