20 listopada firma SpaceX wystrzeliła z bazy Vandenberg w Kalifornii rakietę Falcon 9 z utajnioną misją USSF-317 dla Sił Kosmicznych USA. Start nastąpił o 20:20 czasu lokalnego, czyli o 23:20 czasu wschodniego USA. Poinformował o tym Space.com.

Lądowanie pierwszego stopnia

Około osiem i pół minuty po starcie pierwszy stopień Falcona 9 powrócił i wylądował na pływającej platformie SpaceX Of Course I Still Love You na Oceanie Spokojnym. Dla boostera o oznaczeniu B1100 był to 11. start i lądowanie.

Transmisję startu zakończono wkrótce po lądowaniu pierwszego stopnia. Dlatego lot górnego stopnia rakiety na orbitę nie był pokazywany na żywo.

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Przeznaczenie ładunku nie zostało ujawnione

Misja USSF-317 jest utajniona, dlatego jej ładunek i dokładne przeznaczenie pozostają nieznane. Niektórzy eksperci przypuszczają, że rakieta mogła umieścić na niskiej orbicie okołoziemskiej grupę satelitów Starshield. Są one powiązane z programem Space Based Sensing and Targeting Sił Kosmicznych USA, który pomaga wojsku śledzić potencjalne cele na świecie.

USSF-317 była 121. startem Falcona 9 w 2026 roku i trzecią misją dla Sił Kosmicznych USA, którą SpaceX wykonała w listopadzie. Około 70% startów Falcona 9 w tym roku było związanych z rozmieszczaniem konstelacji satelitów Starlink, liczącej ponad 11 tysięcy satelitów.

W 2025 roku Falcon 9 wykonał 165 lotów. SpaceX planuje w przyszłości zastąpić Falcona 9 i Falcona Heavy w pełni wielokrotnego użytku rakietą Starship.

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