11月20日，SpaceX从加利福尼亚州范登堡基地发射了一枚执行美国太空军机密USSF-317任务的猎鹰9号火箭。发射于当地时间20时20分，即美国东部时间23时20分进行。据Space.com报道。

一级火箭回收着陆

发射约八分半钟后，猎鹰9号一级火箭返回并降落在太平洋上的SpaceX浮动平台“Of Course I Still Love You”上。对于编号为B1100的助推器而言，这是其第11次发射和着陆。

发射直播在一级火箭着陆后不久结束。因此，火箭上面级飞往轨道的过程没有进行直播。

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载荷用途未披露

USSF-317任务属于机密任务，因此其载荷和确切用途仍然未知。一些专家推测，这枚火箭可能将一组Starshield卫星送入近地轨道。这些卫星与美国太空军的“天基感知与目标定位”项目有关，该项目帮助军方追踪全球潜在目标。

USSF-317是2026年第121次猎鹰9号发射，也是SpaceX在11月执行的第三次美国太空军任务。今年约70%的猎鹰9号发射与部署Starlink卫星星座有关，该星座拥有超过1.1万颗卫星。

2025年，猎鹰9号完成了165次飞行。SpaceX计划最终用完全可重复使用的星舰火箭取代猎鹰9号和猎鹰重型火箭。

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