Компания SpaceX 20 ноября запустила ракету Falcon 9 с засекреченной миссией USSF-317 для Космических сил США с базы Ванденберг в штате Калифорния. Старт состоялся в 20:20 по местному времени, или в 23:20 по восточному времени США. Об этом сообщает Space.com.

Посадка первой ступени

Примерно через восемь с половиной минут после старта первая ступень Falcon 9 вернулась и совершила посадку на плавучую платформу SpaceX Of Course I Still Love You в Тихом океане. Для ускорителя с обозначением B1100 это был 11-й запуск и посадка.

Трансляцию запуска завершили вскоре после посадки первой ступени. Поэтому полет верхней ступени ракеты к орбите в прямом эфире не показывали.

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Назначение груза не раскрывают

Миссия USSF-317 является засекреченной, поэтому ее груз и точное назначение остаются неизвестными. Некоторые эксперты предполагают, что ракета могла вывести на низкую околоземную орбиту группу спутников Starshield. Их связывают с программой Space Based Sensing and Targeting Космических сил США, которая помогает военным отслеживать потенциальные цели по всему миру.

USSF-317 стала 121-м запуском Falcon 9 в 2026 году и третьей миссией для Космических сил США, которую SpaceX выполнила в ноябре. Около 70% запусков Falcon 9 в этом году были связаны с развертыванием спутниковой группировки Starlink, насчитывающей более 11 тысяч спутников.

В 2025 году Falcon 9 совершила 165 полетов. SpaceX планирует впоследствии заменить Falcon 9 и Falcon Heavy полностью многоразовой ракетой Starship.

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