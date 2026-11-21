Deweloperzy oprogramowania Bitcoin Core wydali wersje 30.5 i 31.3 z poprawką luki, która mogła tymczasowo zatrzymać przetwarzanie komunikatów sieciowych przez węzeł bitcoina. Błąd wykrył Loupe — narzędzie open source od działu Spiral firmy Block, które wykorzystuje agentów AI do analizy kodu. Informuje o tym CoinDesk.

Jak działała luka

Problem ma identyfikator CVE-2026-117348. Dotyczył przetwarzania tak zwanych transakcji osieroconych — płatności, które wydają środki z wcześniejszej transakcji, której węzeł jeszcze nie otrzymał. W takich przypadkach węzeł tworzy listę brakujących transakcji nadrzędnych i sprawdza własne zapisy, zanim zdecyduje, o jakie dane zwrócić się do innych uczestników sieci.

Począwszy od wersji 29.0, Bitcoin Core wykonywał takie kontrole po ogłoszeniu transakcji osieroconej przez inny węzeł. Ogłoszenia transakcji mogą zawierać do 50 tysięcy wpisów, jednak program nie odrzucał powtórzeń w obrębie jednego pakietu.

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Atakujący mógł wysłać transakcję osieroconą z tysiącami brakujących transakcji nadrzędnych, a następnie powtórzyć jej identyfikator 50 tysięcy razy w jednym ogłoszeniu. W rezultacie węzeł wielokrotnie wykonywał zasobochłonne kontrole.

Skutki i poprawka

Według komunikatu Bitcoin Core każda taka wiadomość mogła zatrzymać przetwarzanie danych przez węzeł na ponad kilkanaście sekund. W tym czasie nie przetwarzał on wiadomości od innych węzłów, w tym dotyczących nowych bloków. Dodatkowe wiadomości mogły wydłużyć zakłócenie.

Dla giełdy kryptowalutowej polegającej na podatnym węźle mogło to spowodować opóźnienie w księgowaniu depozytów. Górnicy mogli jednocześnie zużywać zasoby obliczeniowe, pracując z nieaktualnym stanem blockchaina. Deweloperzy ocenili problem jako lukę o średniej powadze, którą łatwo wykryć. Aktualizacja zapewnia, że węzeł przetwarza każdą transakcję ogłoszoną w pakiecie tylko raz.

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