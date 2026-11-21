Розробники програми Bitcoin Core випустили версії 30.5 і 31.3 з виправленням вразливості, яка могла тимчасово зупиняти обробку мережевих повідомлень вузлом біткоїна. Помилку виявив Loupe — інструмент з відкритим кодом від підрозділу Spiral компанії Block, який застосовує ШІ-агентів для аналізу коду. Про це повідомляє CoinDesk.

Як працювала вразливість

Проблема має ідентифікатор CVE-2026-117348. Вона стосувалася обробки так званих сирітських транзакцій — платежів, що витрачають кошти з попередньої транзакції, якої вузол ще не отримав. У таких випадках вузол формує список відсутніх батьківських транзакцій і перевіряє власні записи, перш ніж вирішити, які дані запитувати в інших учасників мережі.

Починаючи з версії 29.0, Bitcoin Core виконував такі перевірки після анонсу сирітської транзакції іншим вузлом. Анонси транзакцій можуть містити до 50 тисяч записів, однак програма не відкидала повтори в межах одного пакета.

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Зловмисник міг надіслати сирітську транзакцію з тисячами відсутніх батьківських транзакцій, а потім 50 тисяч разів повторити її ідентифікатор в одному анонсі. Унаслідок цього вузол знову й знову виконував ресурсомісткі перевірки.

Наслідки та виправлення

За даними повідомлення Bitcoin Core, кожне таке повідомлення могло зупиняти обробку даних вузлом більш ніж на десяток секунд. У цей час він не обробляв повідомлення від інших вузлів, зокрема про нові блоки. Додаткові повідомлення могли подовжувати збій.

Для криптобіржі, що покладається на вразливий вузол, це могло спричинити затримку із зарахуванням депозитів. Майнери водночас могли витрачати обчислювальні ресурси, працюючи із застарілим станом блокчейна. Розробники оцінили проблему як вразливість середньої серйозності, яку легко виявити. Оновлення забезпечує, що кожну анонсовану в пакеті транзакцію вузол опрацьовує лише один раз.

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