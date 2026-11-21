Разработчики программы Bitcoin Core выпустили версии 30.5 и 31.3 с исправлением уязвимости, которая могла временно останавливать обработку сетевых сообщений узлом биткоина. Ошибку обнаружил Loupe — инструмент с открытым исходным кодом от подразделения Spiral компании Block, использующий ИИ-агентов для анализа кода. Об этом сообщает CoinDesk.

Как работала уязвимость

Проблема имеет идентификатор CVE-2026-117348. Она касалась обработки так называемых осиротевших транзакций — платежей, которые расходуют средства из предыдущей транзакции, еще не полученной узлом. В таких случаях узел формирует список отсутствующих родительских транзакций и проверяет собственные записи, прежде чем решить, какие данные запрашивать у других участников сети.

Начиная с версии 29.0, Bitcoin Core выполнял такие проверки после анонса осиротевшей транзакции другим узлом. Анонсы транзакций могут содержать до 50 тысяч записей, однако программа не отбрасывала повторы в пределах одного пакета.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Злоумышленник мог отправить осиротевшую транзакцию с тысячами отсутствующих родительских транзакций, а затем 50 тысяч раз повторить ее идентификатор в одном анонсе. В результате узел снова и снова выполнял ресурсоемкие проверки.

Последствия и исправление

Согласно сообщению Bitcoin Core, каждое такое сообщение могло останавливать обработку данных узлом более чем на десяток секунд. В это время он не обрабатывал сообщения от других узлов, в том числе о новых блоках. Дополнительные сообщения могли продлить сбой.

Для криптобиржи, полагающейся на уязвимый узел, это могло вызвать задержку с зачислением депозитов. Майнеры при этом могли тратить вычислительные ресурсы, работая с устаревшим состоянием блокчейна. Разработчики оценили проблему как уязвимость средней серьезности, которую легко обнаружить. Обновление гарантирует, что узел обрабатывает каждую анонсированную в пакете транзакцию только один раз.

Читай нас в