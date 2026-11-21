Bitcoin Core软件开发者发布了30.5和31.3版本，修复了一个可能暂时停止比特币节点处理网络消息的漏洞。该错误由Loupe发现。Loupe是Block公司Spiral部门推出的一款开源工具，使用AI代理分析代码。CoinDesk报道。

该漏洞如何运作

该问题的标识符为CVE-2026-117348。它涉及处理所谓的孤儿交易——即花费节点尚未收到的先前交易资金的付款。在这种情况下，节点会创建一份缺失的父交易列表，并检查自身记录，然后决定向其他网络参与者请求哪些数据。

从29.0版本开始，Bitcoin Core会在另一节点公告一笔孤儿交易后进行此类检查。交易公告最多可包含5万条记录，但该程序不会丢弃同一数据包内的重复项。

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攻击者可以发送一笔包含数千笔缺失父交易的孤儿交易，随后在一则公告中重复其标识符5万次。因此，节点会一次又一次执行资源密集型检查。

后果与修复

根据Bitcoin Core的公告，每条此类消息都可能使节点的数据处理停止超过十几秒。在此期间，它不会处理来自其他节点的消息，包括有关新区块的消息。额外的消息可能延长这一中断。

对于依赖易受攻击节点的加密货币交易所而言，这可能导致存款入账延迟。与此同时，矿工可能在处理过时的区块链状态时消耗计算资源。开发者将该问题评为易于发现的中等严重性漏洞。该更新确保节点对数据包中公告的每笔交易只处理一次。

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