Dwadzieścia godzin po oficjalnym zakończeniu konferencji klimatycznej ONZ w Antalyi w Turcji 190 państw nadal nie uzgodniło końcowej deklaracji. Negocjacje, które trwały niemal dwa tygodnie, były kontynuowane w piątek, 20 listopada. Wcześniej przedstawione projekty dokumentu zostały odrzucone przez większość delegacji, informuje Der Spiegel.

Spory dotyczące paliw kopalnych

Unia Europejska, która reprezentuje w negocjacjach także Niemcy, nalega na zawarcie w deklaracji wzmianki o odejściu od paliw kopalnych. Stanowisko to popierają również państwa wyspiarskie Pacyfiku. Minister klimatu Tuvalu Maina Vakafua Talia powiedział dziennikarzom, że wszyscy uczestnicy są rozczarowani.

UE i państwa wyspiarskie popierają również zaproponowany przez Turcję cel: do 2035 roku zwiększyć udział energii elektrycznej w globalnym końcowym zużyciu energii z około 23% do 35%. Według źródeł w delegacjach Grupa Arabska skupiona wokół Arabii Saudyjskiej zabiega o usunięcie konkretnych wskaźników z tego punktu. Elektryfikacja, w szczególności transportu, może zmniejszyć światowe zużycie ropy naftowej.

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Finansowanie adaptacji

Według informacji publikacji Arabia Saudyjska również nie zgadza się na włączenie do deklaracji sformułowania o odejściu od paliw kopalnych. Jednocześnie dąży do dodania osobnego punktu dotyczącego wychwytywania, wykorzystania i składowania dwutlenku węgla. UE chce nie dopuścić do wzmianki o tych technologiach w tekście. Krytycy uważają je za próbę przedłużenia modelu biznesowego krajów eksportujących ropę.

Obserwatorzy informują także o rozbieżnościach wewnątrz Grupy Afrykańskiej. Zabiegała ona o zobowiązania dotyczące finansowania projektów adaptacyjnych w biednych krajach, w tym o obietnicę państw uprzemysłowionych, że potroją takie środki. Wśród innych nierozstrzygniętych kwestii są wsparcie dla Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu oraz sformułowanie dotyczące przekroczenia celu ograniczenia ocieplenia do 1,5 stopnia. Delegaci oczekują nowego projektu deklaracji, po czym negocjacje mają być kontynuowane na zamkniętym posiedzeniu plenarnym.

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