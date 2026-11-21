Через 20 годин після офіційного завершення кліматичної конференції ООН в Анталії, Туреччина, 190 держав досі не узгодили підсумкову декларацію. Переговори, що тривали майже два тижні, перейшли в продовження у п’ятницю, 20 листопада. Подані раніше проєкти документа відхилила більшість делегацій, повідомляє Der Spiegel.

Суперечки щодо викопного палива

Євросоюз, який представляє на переговорах і Німеччину, наполягає на згадці у декларації про відмову від викопного палива. Таку позицію також підтримують тихоокеанські острівні держави. Міністр клімату Тувалу Майна Вакафуа Талія сказав журналістам, що всі учасники розчаровані.

ЄС та острівні країни також підтримують запропоновану Туреччиною мету: до 2035 року збільшити частку електроенергії у світовому кінцевому споживанні енергії приблизно з 23% до 35%. За даними джерел у делегаціях, Арабська група навколо Саудівської Аравії домагається вилучення конкретних показників із цього пункту. Електрифікація, зокрема транспорту, може скоротити світове споживання нафти.

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Фінансування адаптації

За інформацією видання, Саудівська Аравія також не погоджується на включення до декларації формулювання про відмову від викопного палива. Водночас вона прагне внести окремий пункт про уловлювання, використання і зберігання вуглекислого газу. ЄС хоче не допустити згадки цих технологій у тексті. Критики вважають їх спробою продовжити бізнес-модель країн-експортерів нафти.

Спостерігачі також повідомляють про розбіжності всередині Африканської групи. Вона домагалася зобов’язань щодо фінансування адаптаційних проєктів у бідних країнах, зокрема обіцянки промислово розвинених держав утричі збільшити такі кошти. Серед інших неврегульованих питань — підтримка Міжурядової групи експертів зі зміни клімату та формулювання щодо перевищення цілі обмежити потепління до 1,5 градуса. Делегати очікують нового проєкту декларації, після чого переговори мають продовжитися на закритому пленарному засіданні.

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