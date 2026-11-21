Через 20 часов после официального завершения климатической конференции ООН в Анталье, Турция, 190 государств до сих пор не согласовали итоговую декларацию. Переговоры, продолжавшиеся почти две недели, перешли в продолжение в пятницу, 20 ноября. Представленные ранее проекты документа были отклонены большинством делегаций, сообщает Der Spiegel.

Споры о ископаемом топливе

Евросоюз, который представляет на переговорах также Германию, настаивает на упоминании в декларации отказа от ископаемого топлива. Эту позицию также поддерживают тихоокеанские островные государства. Министр климата Тувалу Майна Вакафуа Талия сказал журналистам, что все участники разочарованы.

ЕС и островные страны также поддерживают предложенную Турцией цель: к 2035 году увеличить долю электроэнергии в мировом конечном потреблении энергии примерно с 23% до 35%. По данным источников в делегациях, Арабская группа во главе с Саудовской Аравией добивается исключения конкретных показателей из этого пункта. Электрификация, в частности транспорта, может сократить мировое потребление нефти.

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Финансирование адаптации

По информации издания, Саудовская Аравия также не соглашается на включение в декларацию формулировки об отказе от ископаемого топлива. Одновременно она стремится внести отдельный пункт об улавливании, использовании и хранении углекислого газа. ЕС хочет не допустить упоминания этих технологий в тексте. Критики считают их попыткой продлить бизнес-модель стран — экспортеров нефти.

Наблюдатели также сообщают о разногласиях внутри Африканской группы. Она добивалась обязательств по финансированию адаптационных проектов в бедных странах, в том числе обещания промышленно развитых государств утроить такие средства. Среди других нерешенных вопросов — поддержка Межправительственной группы экспертов по изменению климата и формулировка о превышении цели ограничить потепление до 1,5 градуса. Делегаты ожидают новый проект декларации, после чего переговоры должны продолжиться на закрытом пленарном заседании.

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