США ввели новые правила в отношении удаленного доступа к передовым ИИ-чипам и серверам, которыми пользуются компании, связанные с Китаем и другими странами группы D:5. Некоторые китайские компании арендуют вычислительные мощности за рубежом, в частности в Малайзии и других странах Юго-Восточной Азии, чтобы получать доступ к американским чипам, сообщает Deutsche Welle.

Новые ограничения касаются дата-центров, которые предоставляют значительные вычислительные мощности компаниям, связанным со странами группы D:5 или Макао. В эту группу в американских экспортных правилах входят, в частности, Китай, россия, Иран и Северная Корея. Компании также должны будут тщательнее проверять структуру собственности и контроля своих клиентов.

Аренда мощностей за рубежом

США ограничили экспорт в Китай высокопроизводительных чипов, в частности производства Nvidia, а также пытались заблокировать поставки в КНР передового литографического оборудования нидерландской ASML. Из-за этого некоторые китайские компании легально покупают или арендуют вычислительные мощности в других странах, получая удаленный доступ к установленным там американским чипам для разработки моделей искусственного интеллекта.

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Вашингтонский аналитический центр Institute for Progress в октябре оценил, что в конце года около 24% общих вычислительных мощностей Китая будет приходиться на удаленный доступ к зарубежным дата-центрам. По оценке центра, примерно три четверти таких мощностей размещены в Юго-Восточной Азии. К концу 2027 года этот показатель, согласно прогнозу IFP, может вырасти до 31%.

Малайзия как центр дата-центров

В Малайзии активно растет сектор дата-центров, особенно в штате Джохор: по данным Министерства цифровых технологий страны, там расположены 16 из 27 новых дата-центров. Среди преимуществ региона издание называет относительно низкую стоимость электроэнергии и связь с международными подводными кабелями.

Alibaba Cloud имеет шесть дата-центров в Малайзии — по три в Джохоре и агломерации Куала-Лумпура. Материнская компания TikTok также использует мощности дата-центров в Джохоре. США ввели новые лицензионные требования для передовых полупроводников, поставляемых в Индонезию, Малайзию, Сингапур, Таиланд и Бразилию; дочерние компании американских фирм освобождены от этих требований.

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