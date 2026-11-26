美国发布了关于远程访问先进AI芯片和服务器的新规定，相关设备由与中国及D:5组其他国家有关联的公司使用。一些中国公司在海外租赁算力，包括在马来西亚和其他东南亚国家，以获得对美国芯片的访问权限，德国之声报道。

新限制措施涉及向与D:5组国家或澳门有关联的公司提供大量算力的数据中心。根据美国出口规则，该组包括中国、俄罗斯、伊朗和朝鲜等国家。企业还必须更严格地审查客户的所有权和控制结构。

在海外租赁算力

美国限制向中国出口高性能芯片，包括英伟达生产的芯片，并试图阻止荷兰ASML向中国供应先进光刻设备。因此，一些中国公司在其他国家合法购买或租赁算力，通过远程方式访问安装在当地的美国芯片，用于开发人工智能模型。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

总部位于华盛顿的智库Institute for Progress于10月估计，到年底，中国总算力中约24%将来自对海外数据中心的远程访问。该中心估计，其中约四分之三的算力位于东南亚。根据IFP的预测，到2027年底，这一比例可能升至31%。

马来西亚作为数据中心枢纽

马来西亚的数据中心行业正在迅速增长，尤其是在柔佛州：根据该国数字技术部的数据，27个新数据中心中有16个位于该州。该媒体称，该地区的优势包括相对较低的电力成本以及与国际海底电缆的连接。

阿里云在马来西亚拥有六个数据中心，其中三个位于柔佛州，三个位于吉隆坡都市圈。TikTok的母公司也使用柔佛州数据中心的算力。美国对供应至印度尼西亚、马来西亚、新加坡、泰国和巴西的先进半导体提出了新的许可证要求；美国公司的子公司不受这些要求约束。

关注我们在