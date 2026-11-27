从2027年3月1日起，Google将在Google Play中向全球用户展示Android应用开发者的电话号码和地址。这些变化将适用于Google根据英国法律和欧盟《数字服务法》归类为经营者的开发者。

须在2027年2月前提交声明

据Engadget报道，开发者必须在2027年2月1日前提交声明。如果开发者打算定期从应用中获得收入，并且已经以持续的频率进行交易，Google要求其将自己归类为经营者。

完成这一分类后，开发者必须提供企业信息、电话号码和地址。Google将向所有用户展示这些数据。在英国和欧洲经济区，用户还将看到有关开发者企业的信息及其自我认证。

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独立开发者的批评

这一决定受到在家工作的中小开发者批评。据该媒体报道，其中一些人租用办公室，以避免填写家庭住址。一名独立开发者告诉The Elec，公开家庭住址是对隐私的侵犯。

不遵守要求可能导致应用更新被阻止，并最终导致该应用从Google Play的所有地区下架，而不仅仅是在欧洲。Google不接受邮政信箱作为地址，而Apple允许这一选项，并且不会在全球范围内展示开发者的地址和电话号码。

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